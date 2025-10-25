Polizei sucht Täter
Verletzte nach Schießerei, Clan-Streit vermutet
In der deutschen Stadt Essen sind am Samstagnachmittag Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass die Tat einen Clan-Bezug haben könnte und ermittelt vor Ort.
Am Nachmittag hörten Zeugen Schussgeräusche in der nordrhein-westfalischen Stadt Essen und riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden tatsächlich zwei verletzte Männer, beide kamen ins Krankenhaus, wie deutsche Medien berichten. Der genaue Schweregrad der Verletzungen ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar.
Einer der beiden Männer soll Schussverletzungen haben, der andere Stichverletzungen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Polizei soll die beiden Verletzten knapp 400 Meter voneinander entfernt aufgefunden haben.
Die Polizei ist mit mehreren Kräften vor Ort, um nach dem möglichen Täter zu suchen und herauszufinden, was überhaupt passiert ist. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Ein Polizei-Sprecher betonte: „Wir wissen noch gar nicht, was da stattgefunden hat.“ Ersten Ermittlungen zufolge soll es auf einem Parkplatz zu einem Streit gekommen sein, berichtet die „Bild“-Zeitung.
Eine Mordkommission führt die Untersuchungen. Wegen Hinweisen auf eine mögliche Auseinandersetzung im Clan-Milieu hat die Polizei Spezialermittler hinzugezogen.
