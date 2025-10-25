Das dritte Training in Mexiko – ab 19.30 Uhr LIVE

Max Verstappen hat sich mit der schnellsten Runde des Tages auf die Fortsetzung seiner Aufholjagd im Titelkampf der Formel 1 eingestimmt. Der viermalige Weltmeister raste im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko-Stadt auf Platz eins. In der ersten Übungseinheit hatte er für den 18 Jahre alten Red-Bull-Nachwuchspiloten Arvid Lindblad Platz gemacht. Der in der WM führende Oscar Piastri kam im McLaren nicht über Rang zwölf hinaus.