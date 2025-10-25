Vorteilswelt
Formel 1 im Ticker

Das dritte Training in Mexiko – ab 19.30 Uhr LIVE

Formel 1
25.10.2025 11:42
Rast Max Verstappen erneut zur Bestzeit?
Rast Max Verstappen erneut zur Bestzeit?(Bild: EPA/José Méndez)

Drittes Training am Autodromo Hermanos Rodriguez. Wir berichten ab 19.30 Uhr live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Der Zwischenstand:

Max Verstappen hat sich mit der schnellsten Runde des Tages auf die Fortsetzung seiner Aufholjagd im Titelkampf der Formel 1 eingestimmt. Der viermalige Weltmeister raste im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko-Stadt auf Platz eins. In der ersten Übungseinheit hatte er für den 18 Jahre alten Red-Bull-Nachwuchspiloten Arvid Lindblad Platz gemacht. Der in der WM führende Oscar Piastri kam im McLaren nicht über Rang zwölf hinaus.

