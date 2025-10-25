Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um De Bruyne

Napoli gewinnt Serie-A-Hit gegen Inter Mailand

Fußball International
25.10.2025 20:14
Großer Jubel in Neapel
Großer Jubel in Neapel(Bild: EPA/CESARE ABBATE)

Napoli hat das Duell zwischen Meister und Vizemeister in der italienischen Serie A für sich entschieden und damit die Tabellenführung übernommen. 

0 Kommentare

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag vor Heimpublikum gegen Inter Mailand mit 3:1 durch, die Tore erzielten Kevin de Bruyne (33./Elfmeter), Scott McTominay (54.) und Frank Anguissa (66.) beziehungsweise Hakan Calhanoglu (59./Elfmeter). Die Süditaliener liegen nun einen Punkt vor AC Milan. 

Die „Rossoneri“ hatten am Freitag nur ein 2:2 gegen Pisa erreicht. Für Inter war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Pflichtspiel-Erfolgen en suite. Napoli gelang Wiedergutmachung für das 2:6 in der Champions League bei PSV Eindhoven. Wermutstropfen für den regierenden Champion war die Verletzung von De Bruyne, der sich offensichtlich bei der Ausführung seines Elfmeters eine Muskelblessur zuzog und ausgetauscht werden musste.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
252.646 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.535 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
180.942 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Mehr Fußball International
Bei Dortmunds Sieg
Horror-Szene: „Das tut schon beim Zuschauen weh!“
Premier League
LIVE: Früher Rückstand für den FC Liverpool
Zittersieg gegen Köln
Borussia Dortmund gewinnt in allerletzter Sekunde
Drama um De Bruyne
Napoli gewinnt Serie-A-Hit gegen Inter Mailand
„Das ist kein Zufall“
Fulminant! Bayern stellt 33 Jahre alten Rekord ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf