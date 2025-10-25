Vorteilswelt
Remis in der Hollgasse

29:29! Packende Begegnung der Fivers und Füchse

Handball
25.10.2025 20:25

Lange sieht es so aus als könnten sich die BT Füchse mit zwei Punkten aus der Hollgasse verabschieden. Die Wiener fighten sich zu Hause aber zurück und erspielen sich einen Punkt beim 29:29. Im Video sehen Sie noch einmal die wichtigsten Höhepunkte des Schlagerspiels der 7. Runde!

