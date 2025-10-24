Wegen Werbespot: Trump stoppt Gespräche mit Kanada

Kanada will Lockerung der US-Zölle

Erst vor rund zwei Wochen war der kanadische Premierminister Mark Carney nach Washington gereist, um eine Lockerung der US-Zölle zu erreichen. Zugeständnisse machte Trump damals jedoch nicht. Carney hatte der Presse am Donnerstag gesagt, sein Land werde den USA keinen Marktzugang zu unfairen Bedingungen gewähren, sollten die Verhandlungen über verschiedene Handelsabkommen scheitern.