Anti-Zoll-Kampagne

Wegen Werbespot: Trump stoppt Gespräche mit Kanada

Außenpolitik
24.10.2025 07:26
Erst kürzlich war Kanadas Premier Mark Carney (li.) in Washington. Jetzt will US-Präsident ...
Erst kürzlich war Kanadas Premier Mark Carney (li.) in Washington. Jetzt will US-Präsident Donald Trump nicht mehr mit ihm reden, zumindest nicht über Zölle.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Seit Wochen verhandeln die USA mit Kanada über Zölle, es geht vor allem um die Aufschläge in der Stahl- und Aluminiumbranche. Doch nun seien alle Gespräche erfolglos beendet, verkündet Donald Trump. Der US-Präsident echauffiert sich über das Nachbarland ...

0 Kommentare

„Aufgrund ihres ungeheuerlichen Verhaltens WERDEN HIERMIT ALLE HANDELSVERHANDLUNGEN MIT KANADA BEENDET“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

„Irreführend“
Als Grund nennt er einen aus seiner Sicht irreführenden Werbespot, in dem sich der frühere US-Präsident Ronald Reagan kritisch über Zölle äußert.

„Die Ronald Reagan Foundation hat gerade bekanntgegeben, dass Kanada in betrügerischer Absicht eine Werbung verwendet hat, die Fake ist, in der Ronald Reagan sich negativ über Zölle äußert“, schrieb Trump weiter. In dem Werbespot, der Trump erzürnt, kritisiert der Republikaner Reagan Zölle auf ausländische Waren und warnt davor, dass diese zu Arbeitsplatzverlusten und Handelskriegen führen.

Kanada will Lockerung der US-Zölle
Erst vor rund zwei Wochen war der kanadische Premierminister Mark Carney nach Washington gereist, um eine Lockerung der US-Zölle zu erreichen. Zugeständnisse machte Trump damals jedoch nicht. Carney hatte der Presse am Donnerstag gesagt, sein Land werde den USA keinen Marktzugang zu unfairen Bedingungen gewähren, sollten die Verhandlungen über verschiedene Handelsabkommen scheitern.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump (r.) stellt dem kanadischen Premier Mark Carney (l.) die ...
Krone Plus Logo
Uneinige Nachbarn
„Palästina als Staat“: Donald Trump droht Kanada
31.07.2025
Schon ab 1. August
Trump verhängt Zölle von 35 Prozent gegen Kanada
11.07.2025
Liberale gewinnen
Kanada wählt „Anti-Trump“-Premierminister
29.04.2025

Trump hatte in diesem Jahr bereits Zölle auf kanadischen Stahl, Aluminium und Autos verhängt, woraufhin die Regierung in Ottawa mit Gegenzöllen reagierte. Beide Seiten verhandelten seit Wochen über eine mögliche Einigung für die Stahl- und Aluminiumbranche. Im kommenden Jahr steht zudem eine Überprüfung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens von 2020 zwischen den USA, Kanada und Mexiko an.

