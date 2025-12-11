Vorteilswelt
„Krone“-Noten

Ratkov erwies seinem Team einen Bärendienst

Salzburg
11.12.2025 23:35
Sah Rot: Petar Ratkov
Sah Rot: Petar Ratkov

Der FC Red Bull Salzburg kassierte im sechsten Spiel der Ligaphase in der Europa League die fünfte Niederlage. Petar Ratkov stach beim 0:1 beim SC Freiburg aufgrund einer unnötigen Roten Karte negativ heraus. Auch die weiteren Offensivspieler konnten nicht wirklich überzeugen.

Schlager 3
Beim Gegentor ohne Chance. Ansonsten wurde der Torhüter kaum geprüft.

Lainer 3
Ging mit starkem Kampfgeist wieder voran und machte es auf seiner rechten Seite solide.

Gadou 4
Starker Auftritt des Franzosen. Er gewann viele Zweikämpfe, stand defensiv gut.

Rasmussen 3
Er hatte zwar wieder den einen oder anderen Wackler, aber insgesamt war sein Auftritt in Ordnung.

Terzic 3
Ließ nur wenig zu auf der linken Bahn. Nach vorne kam aber fast gar nichts.

Bidstrup 3
Machte viele Meter und rieb sich auf. In Unterzahl hatte er es aber schwer.

Diabate 3
Gewohnt fleißig im Zentrum. Beim Goldtor etwas unglücklich beteiligt.

Baidoo 3
Der gefährlichste Bulle stellte Freiburg vor Probleme. Im Abschluss fehlte dem flinken Ghanaer – mal wieder – die Coolness.

Vertessen 2
Wurde nur einmal auffällig. Rutschte bei der besten Chance am Ball vorbei.

Bischoff 2
War über weite Strecken kaum zu sehen und konnte keine Akzente setzen.

Ratkov 1
Erwies seiner Mannschaft mit einer dummen Roten Karte einen Bärendienst.

Trummer 3
Hatte eine Halbchance.

Yeo 2
Gar nicht zu sehen.

Alajbegovic, Konate, Onisiwo 0

Trainer Hesse 3
Für Ratkovs Dummheit kann er nichts. Defensiv hat er das Team gut eingestellt.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Salzburg

