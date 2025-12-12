Tür 12: 27 x 1 Resch&Frisch Starterpaket

Es weihnachtet schon sehr und der „Krone“-Adventkalender verschönert Ihnen auch heuer wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen. Heute bringen wir Ihnen ofenfrisches Brot & Gebäck: Gewinnen Sie eines von 27 Resch&Frisch Starterpaketen. Wie Sie machen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 27 x Resch&Frisch Starterpaket, bestehend aus Backofen, praktischem Zubehör und Gebäck nach Wahl im Wert von € 30
Mit Resch&Frisch gibt es täglich frisches Gebäck aus dem praktischen Backofen und Backwaren wie frisch aus der Backstube. Einfach Tiefkühlgebäck bestellen, das Gebäck zum Fertigbacken auswählen und jederzeit ofenfrisch genießen.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.