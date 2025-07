Trump verhängt Zölle von 35 Prozent gegen Kanada

„Ab dem 1. August werden wir Zölle von 35 Prozent auf kanadische Produkte erheben, die in die USA geliefert werden“, schrieb Trump in einem Brief an Kanadas Premierminister Mark Carney, den er auf seiner Online-Plattform Truth Social veröffentlichte. Sollte dieser es ihm gleich tun, dann werde er die Zölle erhöhen, drohte er.