Liberale schaffen Wahl-Kehrtwende und gewinnen

Am Montag hatte Trump in den sozialen Medien noch einmal seine Annexionspläne für Kanada bekräftigt. Dies hat in Kanada eine Welle des Patriotismus ausgelöst. Profitiert haben davon Carneys Liberale und sein im Jänner zurückgetretenen Amtsvorgänger Justin Trudeau, die sich vehement gegen das Vorgehen der USA stemmen.