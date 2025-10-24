Leichenfund bringt die Gerüchteküche zum Brodeln

„Die ham einen Schas baut, und drum ham’s sie’s hamdraht“ – so lapidar bringt’s die Volksmeinung auf den Punkt, was vor zehn Jahren, am 12. September 2015, im nur wenige Kilometer entfernten Tschechien passiert sein soll. Der Fund der beiden Leichen von Maximilian Baumgartner aus Zwettl an der Rodl und Andreas Leitner aus Waxenberg (beide wurden 26) war ein Jahrzehnt lang immer wieder Thema.