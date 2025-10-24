Leichenfund bringt die Gerüchteküche zum Brodeln

Nach zehn Jahren scheint das Rätsel zumindest teilweise gelöst, doch bisher sind noch viele Fragen offen. In Zwettl an der Rodl und Waxenberg, den oberösterreichischen Heimatorten der Toten aus dem Moldaustausee, wird heftig spekuliert, ob es ein Unfall oder Verbrechen war. Der Grundtenor ist freilich wenig schmeichelhaft.
„Die ham einen Schas baut, und drum ham’s sie’s hamdraht“ – so lapidar bringt’s die Volksmeinung auf den Punkt, was vor zehn Jahren, am 12. September 2015, im nur wenige Kilometer entfernten Tschechien passiert sein soll. Der Fund der beiden Leichen von Maximilian Baumgartner aus Zwettl an der Rodl und Andreas Leitner aus Waxenberg (beide wurden 26) war ein Jahrzehnt lang immer wieder Thema.
