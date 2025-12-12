„Zauberhafter“ Pfarrer geht erfolgreich neue Wege

Wenn man einen Gottesdienst besucht, sieht man vor allem ältere Menschen oder Kinder. Warum ist es so schwer, Jugendliche, junge Erwachsene oder auch 30-Jährige dafür zu begeistern?

Weil in diesen Lebensabschnitten Berufswahl, Familienplanung, Hausbau etc. fallen. Ich mache aber die Erfahrung, dass, wenn es ans Taufen oder Heiraten geht, diese Menschen wieder zu mir kommen. Und wenn die dann sehen, wie ich das mache, schauen viele auch an den Sonntagen wieder vorbei. Seit der Pandemie gibt es in manchen Pfarren leider deutlich weniger Messbesucher. In dieser Zeit war es wichtig, kreativ zu sein. Ich hab’ etwa jede Woche ein Kurzvideo gepostet, das in unterschiedlichen Räumen des Pfarrhofs und im Garten gedreht wurde. Auf diese Weise bekamen die Leute auch private Einblicke. Ich habe ihnen Unterlagen vorbereitet, wie sie zu Hause nach Art der Urkirche Gottesdienst feiern können und dafür Hostien bereitgestellt.