Schwaigers Handschlag wird Salzburg sehr fehlen

Sepp Schwaiger ist tot. Und damit der letzte echte Handschlags-Politiker der Salzburger Landesregierung. Hochgeschätzt bei politischen Freunden und Gegnern. Respektiert von seinen Mitarbeitern. Angesehen bei den Menschen, denen er begegnete. Ein echter Sir aus dem ländlichen Raum. Hemdsärmelig. Einer, dessen Wort mehr zählte als politische Ideologie. Einer, der die Politik noch als etwas sah, das für die Menschen zu arbeiten hatte.