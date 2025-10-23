Vorteilswelt
Tod des Landesrates

Schwaigers Handschlag wird Salzburg sehr fehlen

Salzburg
23.10.2025 19:00
Das Land trauert um Josef Schwaiger – (*17. Juli 1965, 23. Oktober 2025) – der hemdsärmelige ...
Das Land trauert um Josef Schwaiger – (*17. Juli 1965, 23. Oktober 2025) – der hemdsärmelige Politiker verstarb am Donnerstag im Landesklinikum.(Bild: Markus Tschepp)

Mit dem Tod von Josef Schwaiger verliert Salzburg eine der meist geschätzten Persönlichkeiten im gesamten Bundesland. Seine Wegbegleiter streuen ihm Rosen für sein Wirken, aber vor allem für seinen Charakter ...

0 Kommentare

Sepp Schwaiger ist tot. Und damit der letzte echte Handschlags-Politiker der Salzburger Landesregierung. Hochgeschätzt bei politischen Freunden und Gegnern. Respektiert von seinen Mitarbeitern. Angesehen bei den Menschen, denen er begegnete. Ein echter Sir aus dem ländlichen Raum. Hemdsärmelig. Einer, dessen Wort mehr zählte als politische Ideologie. Einer, der die Politik noch als etwas sah, das für die Menschen zu arbeiten hatte.

Sepp Schwaiger wurde von Wilfried Haslauer 2013 in die Landesregierung geholt. Gemeinsam ...
Sepp Schwaiger wurde von Wilfried Haslauer 2013 in die Landesregierung geholt. Gemeinsam regierten die beiden in drei Koalitionen bis Juli 2025.(Bild: APA/FRANZ NEUMAYR)
Zitat Icon

Die Nachricht des Ablebens von Josef Schwaiger macht mich zutiefst betroffen. Mit ihm verlieren wir einen außergewöhnlich engagierten, verlässlichen und über alle Parteigrenzen hinweg geschätzten Menschen und Politiker.

Christian Stocker (ÖVP, Bundeskanzler)

Schwaiger wurde 1965 in Berndorf geboren. Er absolvierte die Landwirtschaftliche Fachschule in Kleßheim, dann die Höhere Bundeslehranstalt Ursprung.

Zitat Icon

Als langjähriger Landesrat und Wegbegleiter der Salzburger Volkspartei hat er Verantwortung übernommen und stets das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er wird in jeder Hinsicht fehlen.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP)

Die Hochwasserschutzprojekte, die unter Schwaiger umgesetzt wurden, zählen zu den Meilensteinen.
Die Hochwasserschutzprojekte, die unter Schwaiger umgesetzt wurden, zählen zu den Meilensteinen.(Bild: Markus Tschepp)

Anschließend studierte er Politikwissenschaften in Salzburg und Wien sowie Agrarökonomik an der Universität für Bodenkultur in Wien. 1996 promovierte er zum Doktor der Bodenkultur. Sein Fachwissen sollte ihm in seiner weiteren Laufbahn viele Türen öffnen.

Zitat Icon

Seine fachliche Kompetenz war unbestritten. Menschlich haben ihn Humor, Herzlichkeit und die Art, wie er mit offenen Worten und offenem Herzen auf andere zuging, ausgemacht.

Marlene Svazek (FPÖ, Landesvize)

Er trat 1993 in den Landesdienst ein. Von 1998 bis 2000 leitete er das Büro von Landesrat Josef Eisl. Nach einer Zwischenstation als Referatsleiter übernahm Schwaiger 2009 die Leitung der Abteilung 4.

Zitat Icon

Ich habe ihn sehr geschätzt. Schwaiger hat nicht die Politik in den Vordergrund gestellt, sondern den Menschen. Er war immer sehr entgegenkommend. Mit ihm verlieren wir eine echte moralische Instanz.

Roland Meisl (längstdienender SPÖ-Mandatar im Landtag)

Seit der Übernahme des Chefsessels im Land vertraute auch Karoline Edtstadler auf das Wissen des ...
Seit der Übernahme des Chefsessels im Land vertraute auch Karoline Edtstadler auf das Wissen des Finanzlandesrates.(Bild: Markus Tschepp)

Von 2013 bis zu seinem Tod am 23. Oktober 2025 wirkte er als Landesrat. Schwaiger hat sich in seiner politischen Arbeit besonders für den ländlichen Raum eingesetzt. Schwaiger trieb vor allem den Hochwasserschutz voran. Auch die Reform der Landesgehälter gilt als eine seiner modernen Errungenschaften für Landesbeschäftigte.

Zitat Icon

Schwaiger war mit vollem Einsatz und Leidenschaft am Werk. Wir haben gestritten, gelacht, verhandelt. Er war ein Mensch mit Ecken, Kanten und großem Herz. Ich habe seine Ansagen und Aufrichtigkeit geschätzt.

Martina Berthold (Klubobfrau Grüne im Landtag):

Im heurigen Juni musste Schwaiger den Tod seines Vaters betrauern – im Juli feierte er seinen 60er. Anfang Oktober setzte ihm eine Nervenerkrankung zu. Trotzdem raffte er sich auf und arbeitete am Budget mit. Am Montag musste Schwaiger nach einem Herzinfarkt 45 Minuten reanimiert werden. Seither lag er auf der Intensivstation.

Zitat Icon

Die Nachricht macht mich sehr betroffen. Wir durften Sepp Schwaiger als sachkundigen und pragmatischen Politiker kennenlernen. Trotz Differenzen hat es immer eine Gesprächsbasis gegeben.

Nathalie Hangöbl (KPÖ im Landtag)

Josef Schwaiger starb an den Folgen eines Herzinfarktes im Alter von 60 Jahren.
Dort hörte Sepp Schwaiger am 23. Oktober auf, zu atmen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter, viele trauernde Freunde und Wegbegleiter sowie ein großes Loch an seriöser, ideologiebefreiter und verbindender Politik im Land.

