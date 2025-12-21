Auto-Notruf führte Polizei zu Alko-Lenker (18)

Sonntagfrüh erreichte ein sogenannter eCall (so nennt sich das automatische Notrufsystem in Fahrzeugen) die Polizei im Pinzgau. Sie wurden nach Königsleiten bei Wald im Pinzgau geschickt. Dort trafen die Beamten auf zwei junge Einheimische, die mit ihrem Wagen einen Unfall hatten.