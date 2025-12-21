Auto-Notruf führte Polizei zu Alko-Lenker (18)
Unfall im Pinzgau
Sonntagfrüh erreichte ein sogenannter eCall (so nennt sich das automatische Notrufsystem in Fahrzeugen) die Polizei im Pinzgau. Sie wurden nach Königsleiten bei Wald im Pinzgau geschickt. Dort trafen die Beamten auf zwei junge Einheimische, die mit ihrem Wagen einen Unfall hatten.
Der 18-jährige Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer waren laut Polizei mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun sowie eine Werbetafel geprallt. Der Crash hatte das Notrufsystem ausgelöst.
Die beiden jungen Männer waren bei Ankunft der Beamten unverletzt. Ein Alko-Test beim Lenker zeigte 0,9 Promille an. Er musste umgehend seinen Führerschein abgegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.