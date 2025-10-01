Landesrat Schwaiger im Krankenhaus behandelt

Zahl der Verkehrstoten in Salzburg rückläufig
Schrecksekunde in der heutigen Landtagssitzung: Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) hatte einen akuten Schub des Trigeminusnervs, der mit starken Schmerzen im Gesicht verbunden ist und musste medizinisch betreut werden.
Dieser Gesichtsnerv löst akute Schmerzen der stärksten Form hervor und beeinflusst das Sprach- und Koordinationszentrum. Wegen des Schubs musste Schwaiger die Sitzung verlassen und im Krankenhaus behandelt werden.
Der Nerv ist für sensible Empfindungen im Gesichtsbereich und auch für die Kaumuskulatur zuständig.
