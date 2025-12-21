Weihnachtsfeiern kurbeln Gastro-Geschäft an

Der Salzburger Wirtesprecher Albert Ebner berichtet wiederum von einem Sparkurs bei Firmen- und Weihnachtsfeiern. „Die spüren den Kostendruck. Natürlich gibt es noch Weihnachtsfeiern, aber die verlagern sich in die Firmen selbst.“ Das sieht auch Ernst Pühringer so, der Chef des Gasthofs Hölle am Kommunalfriedhof und seit gut einem Jahr Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Salzburg. „Firmen feiern verstärkt in den eigenen Räumlichkeiten, mit einem Caterer.“ Finden Weihnachtsfeiern doch in Lokalen statt, werde beim Menü gespart. „Die bestellen dann ein oder zwei Gänge weniger.“ Auch die Kosten für Bargetränke würden oft nicht mehr übernommen.