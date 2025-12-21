Vorteilswelt
Trotz Krise

Weihnachtsfeiern kurbeln Gastro-Geschäft an

Salzburg
21.12.2025 21:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: zvg)

Weihnachtsfeiern sind in der Wirtschaftsflaute ein wichtiger Umsatzbringer. Die Zusammenkünfte sind für die Gastronomen von großer wirtschaftlicher Bedeutung – in Salzburg kann die Branche über mangelnde Reservierungen nicht klagen und doch läuft längst nicht alles perfekt. . . 

0 Kommentare

Vor allem Touristen und Besucher der Adventmärkte in der Stadt Salzburg, die nach dem Glühwein noch im Wirtshaus oder Restaurant einkehren, sorgen vielerorts für volle Lokale. Sehr wohl bemerkt werden allerdings Rückgänge beim Konsum – wenn auch in mäßigem Ausmaß.

„Der Durchschnittsgast kommt zu uns nicht weniger häufig, aber er trinkt vielleicht ein Bier weniger. Oder er wählt ein günstigeres Gericht. Das merkt man schon“, sagt Johannes Absmann, der mit seinem Bruder Luis das „Fuxn“ im Stadtteil Schallmoos führt. „Das ist ein allgemeiner Trend, unabhängig von Weihnachten.“ Das Geschäft mit Firmenfeiern laufe schon seit Corona etwas zaghaft. „Aber es gibt immer noch genug Unternehmen, die ein Budget für Feiern haben.“

Im Sternbräu in der Salzburger Altstadt sind im Dezember gleich um die 90 Weihnachtsfeiern gebucht. „Sehr viel mehr würde nicht gehen“, so Geschäftsführer Harald Kratzer. Von Gästerückgang und Sparzwang merke man in seinem Betrieb nur wenig. „Man spürt mitunter eine kleine Zurückhaltung beim Essens- und Getränkekonsum. Aber die Leute haben nach wie vor Lust und Geld, auszugehen.“ Was Kratzer wie andere betont: Buchungslage und Umsätze seien heuer sehr gut. „Bei den Erträgen schaut das ganz anders aus.“ Die Kosten für Personal, Wareneinkauf oder Energie seien in den vergangenen Jahren davongelaufen.

Viele Firmen feiern mit Caterer

Der Salzburger Wirtesprecher Albert Ebner berichtet wiederum von einem Sparkurs bei Firmen- und Weihnachtsfeiern. „Die spüren den Kostendruck. Natürlich gibt es noch Weihnachtsfeiern, aber die verlagern sich in die Firmen selbst.“ Das sieht auch Ernst Pühringer so, der Chef des Gasthofs Hölle am Kommunalfriedhof und seit gut einem Jahr Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Salzburg. „Firmen feiern verstärkt in den eigenen Räumlichkeiten, mit einem Caterer.“ Finden Weihnachtsfeiern doch in Lokalen statt, werde beim Menü gespart. „Die bestellen dann ein oder zwei Gänge weniger.“ Auch die Kosten für Bargetränke würden oft nicht mehr übernommen.

Salzburg

