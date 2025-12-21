E-Scooter-Fahrer stürzte mit 1,28 Promille intus

Am Abend des 20. Dezember fällt einer Streife in Gries im Pinzgau ein Pkw mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf. Dazu kommt: Der 21-jährige Lenker hat gar keinen Führerschein. Außerdem wirken seine Augen glasig, die Reaktionen verlangsamt. Im Auto finden die Beamten eine geringe Menge Cannabis und Suchtmittelutensilien. Der Schnelltest schlägt auf Cannabis an, eine ärztliche Untersuchung verweigert der Pinzgauer. Die Polizei untersagt die Weiterfahrt, Anzeigen wegen mehrerer Delikte sind sicher.