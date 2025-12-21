Vorteilswelt
Alkohol und Drogen

E-Scooter-Fahrer stürzte mit 1,28 Promille intus

Salzburg
21.12.2025 17:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Raserei im Pinzgau, Promille-Sturz in der Stadt, Cannabis am Steuer im Pongau: Innerhalb weniger Stunden zog die Polizei gleich drei Verkehrssünder aus dem Verkehr. Ein 21-Jähriger fuhr ohne Führerschein, ein E-Scooter-Lenker krachte mit 1,28 Promille zu Boden, ein Autofahrer saß bekifft am Steuer.

0 Kommentare

Am Abend des 20. Dezember fällt einer Streife in Gries im Pinzgau ein Pkw mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf. Dazu kommt: Der 21-jährige Lenker hat gar keinen Führerschein. Außerdem wirken seine Augen glasig, die Reaktionen verlangsamt. Im Auto finden die Beamten eine geringe Menge Cannabis und Suchtmittelutensilien. Der Schnelltest schlägt auf Cannabis an, eine ärztliche Untersuchung verweigert der Pinzgauer. Die Polizei untersagt die Weiterfahrt, Anzeigen wegen mehrerer Delikte sind sicher.

Salzburg-Stadt: E-Scooter-Crash mit 1,28 Promille
Schon davor kam es auf der Maxglaner Hauptstraße zu einem E-Scooter-Unfall. Ein 26-jähriger Salzburger verliert aus ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzt, verletzt sich unbestimmten Grades. Beim Alkotest zeigt das Gerät 1,28 Promille – der Scooter-Lenker war deutlich alkoholisiert unterwegs und muss sich nun dafür verantworten.

B168: Cannabislenker gestoppt
Ebenfalls am 19. Dezember kontrolliert die Polizei auf der Mittersiller Straße (B168) den Pkw eines 44-jährigen Türken. Der Mann wirkt auffällig, ein Suchtmittel-Schnelltest auf Cannabis fällt positiv aus. Die anschließende Untersuchung bescheinigt Fahruntauglichkeit, der Führerschein wird vorläufig abgenommen. Im Wagen finden die Beamten außerdem eine geringe Menge Cannabis. Auch hier ist die Weiterfahrt sofort zu Ende, die Anzeigen folgen.

Salzburg

