Verständnis und Kritik für Edtstadlers Aussagen

Das große „Krone“-Interview von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sorgte für viele Diskussionen. Neben ihren Aussagen zum Aus für den Pflege-Bonus und das erste halbe Jahr im Amt sorgte auch ihre Büro-Einrichtung für Aufregung ...
Das Interview von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in der „Krone“ hat für viele Reaktionen gesorgt. Mit dem Eingeständnis, die Brisanz des Pflege-Bonus falsch eingeschätzt zu haben, und dem Aufzeigen ihrer Hürden als Frau an der Landes- und ÖVP-Spitze sorgte Edtstadler für viel Gesprächsstoff.
Von mehreren Rücktrittsaufforderungen bis zur Feststellung, „die Frau hat mehr Power als die meisten anderen Politiker Österreichs“ reichten die Reaktionen der „Krone“-Leser. Für mehr negative als positive Kommentare sorgte das Bild im Edtstadler-Büro im Chiemseehof. Es handelt sich beim Gemälde der Künstlerin Elke Krystufek übrigens um eine Leihgabe des Museums der Moderne.
