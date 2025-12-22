Verständnis und Kritik für Edtstadlers Aussagen

Von mehreren Rücktrittsaufforderungen bis zur Feststellung, „die Frau hat mehr Power als die meisten anderen Politiker Österreichs“ reichten die Reaktionen der „Krone“-Leser. Für mehr negative als positive Kommentare sorgte das Bild im Edtstadler-Büro im Chiemseehof. Es handelt sich beim Gemälde der Künstlerin Elke Krystufek übrigens um eine Leihgabe des Museums der Moderne.