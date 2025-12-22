Vorteilswelt
Kann sich sehen lassen

Diese Legenden geigen beim „Salzburger Stier“ auf

Salzburg
22.12.2025 09:00
Am 2. Jänner fällt der Startschuss beim 43. Bandenzauber um den Salzburger Stier.
Am 2. Jänner fällt der Startschuss beim 43. Bandenzauber um den Salzburger Stier.(Bild: Andreas Tröster)

Neben der Herren-Konkurrenz, dem Damen-Turnier und dem Kinder-Bewerb gibt es beim 43. Stiegl-Hallencup auch einen Schaulauf der Legenden. Die „Krone“ weiß, welche Namen heuer auf dem Parkett in der Sporthalle Alpenstraße zu sehen sind. 

0 Kommentare

Der 43. Bandenzauber um den „Salzburger Stier“ wirft seine Schatten voraus. Von 2. bis 6. Jänner geht das Traditionsturnier in der Sporthalle Alpenstraße wieder über die Bühne. Während die Herren-Konkurrenz bereits am ersten Tag eröffnet wird – Titelverteidiger UFC Siezenheim bestreitet das allererste Spiel – haben sich die Organisatoren Thomas Selner und Wolfgang Mayer für den 5. Jänner wieder etwas Besonderes überlegt. Neben dem „Ladies-Hallencup“ steigt auch ein Promi-Turnier mit vier Mannschaften.

Team Austria Salzburg

Trainer: Milan Pavlovic

Spieler: Stefan Ebner, Alexander Trappl, Damir Borozni, Anton Feldinger, Fritz Oberascher, Jilmaz Özel, Ivan Pecaranin, Mario Schleindl, Robert Selner, Alexander Seywald, Peter Urbanek. 

Während die Auswahl von Hauptsponsor Stiegl auf bekannte Namen verzichtet, läuft für das verbleibende Trio die eine oder andere Fußball-Größe auf. Im Team „Austria Salzburg“ greift Trainer Milan Pavlovic auf Persönlichkeiten wie Alexander Trappl, Sefan Ebner, SFV-Vizepräsident Toni Feldinger und den aktuellen Co-Trainer der Violetten Peter Urbanek zurück.  

Team West

Trainer: Roland Kirchler

Spieler: Hans-Peter Berger, Markus Berger, Wolfgang Mair, Stephan Marasek, Mersudin Jukic, Patrik Jezek, Markus Scharrer, Andreas Schiener, Andreas Schrott, Robert Strobl, Rudi Vogel, Christoph Leitgeb.

Violett hat auch ein Teil der Truppe „Team West“ im Herzen. Allen voran Trainer Roland Kirchler, der beim Zweitligisten seit dieser Saison als Sportdirektor aktiv ist. Dazu kommen die Brüder Hans-Peter und Markus Berger, die Ex-Bullen Patrik Jezek und Christoph Leitgeb.  

Christoph Freund kickte schon beim Promi-Turnier im Jahr 2023 mit.
Christoph Freund kickte schon beim Promi-Turnier im Jahr 2023 mit.(Bild: Andreas Tröster)

Prominent geht es nicht zuletzt bei den „Puma All Stars“ zu. Ex-Nationalteamgoalie Alexander Manninger hütet das Tor. Auf dem Parkett zaubert dann neben Neo-Mainz-„Co“ Markus Hoffmann und dem früheren Bayern- und Bullen-Stürmer Alexander Zickler auch Christoph Freund.

Puma All Stars

Trainer: Srečko „Felix“ Kurbaša

Spieler: Alexander Manninger, Martin Suchanek, Thomas Eder, Markus Hoffmann, Andreas Fötschl, Christoph Freund, Erwin Keil, Mario Lapkalo, Ernst Öbster, Dusan Pavlovic, Alexander Zickler

Der Sportdirektor des FC Bayern München gibt sich auch in diesem Jahr die Ehre. Trainiert wird die Auswahl übrigens von einem ehemaligen Austrianer: Srečko „Felix“ Kurbaša, Ex-Sturmpartner von Hans Krankl bei den Violetten. 

Lesen Sie auch:
Die Losfeen Sebastian Gishamer (li.) und Alexander Schriebl. 
Auslosung ist da!
„Stier“ wieder international – und mit neuer Regel
12.11.2025

Beim Blick auf die Namen reibt sich „Stier-Seele“ Thomas Selner die Hände. „Ich hoffe darauf, dass dadurch der eine oder Zuschauer uns einen Besuch abstattet“, sagt das Urgestein. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

