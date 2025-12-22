Diese Legenden geigen beim „Salzburger Stier“ auf

Der 43. Bandenzauber um den „Salzburger Stier“ wirft seine Schatten voraus. Von 2. bis 6. Jänner geht das Traditionsturnier in der Sporthalle Alpenstraße wieder über die Bühne. Während die Herren-Konkurrenz bereits am ersten Tag eröffnet wird – Titelverteidiger UFC Siezenheim bestreitet das allererste Spiel – haben sich die Organisatoren Thomas Selner und Wolfgang Mayer für den 5. Jänner wieder etwas Besonderes überlegt. Neben dem „Ladies-Hallencup“ steigt auch ein Promi-Turnier mit vier Mannschaften.