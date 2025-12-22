Gaisberg-Sheriff Kreibich greift am Gipfel durch

Diese Legenden geigen beim „Salzburger Stier“ auf
Kann sich sehen lassen
Nebel im Tal, Sonne auf den Bergen: Diese für den Dezember schon typische Wetter-Kombination sorgte am Sonntag wieder einmal für Verkehrschaos auf dem Gaisberg ...
Das rief Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) auf den Plan. Der Gaisberg-Koordinator veranlasste bei der Polizei eine Sperre der Gaisbergstraße ab der Zistelalm. Am Gipfel wurden Strafmandate verteilt.
Sperre auch an Silvester
Auch für Silvester hat Kreibich bereits eine Verkehrsregelung ausgearbeitet. Die Gaisbergstraße wird abermals ab der Zistelalm für Privatautos gesperrt.
