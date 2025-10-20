Salzburger Landesrat Schwaiger auf Intensivstation

Nach einem Herzinfarkt liegt Salzburgs Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP, 60) auf der Intensivstation. Das Urgestein der heimischen Volkspartei wird dort akut behandelt und sei bestens versorgt. Bereits am 1. Oktober wurde Schwaiger wegen eines akuten Nervenleidens im Spital behandelt ...
Landesrat Josef Schwaiger ist am Sonntag nach einem inneren medizinischen Notfall vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden. Nach einem Herzinfarkt befindet er sich auf der Intensivstation.
Edtstadler übernimmt
„Damit sei die bestmögliche medizinische Behandlung gewährleistet. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Wir bitten, die Privatsphäre der Familie zu respektieren“, heißt es aus Schwaigers Büro. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler übernimmt die offizielle Vertretung der Amtsgeschäfte.
Während der Landtagssitzung am 1. Oktober des heurigen Jahres war Schwaiger bereits ausgefallen. Ein Leiden im Gesichtsnerv „Trigeminus“ verursachte derart große Schmerzen, dass der Finanzlandesrat ins Spital musste.
Bei der Präsentation des Budgets 2026 vor einer Woche war Schwaiger noch mit Karoline Edtstadler und Marlene Svazek (FPÖ) gemeinsam aufgetreten. Auch die Verhandlungen führte Schwaiger intensiv mit.
