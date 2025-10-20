Vorteilswelt
Herzinfarkt

Salzburger Landesrat Schwaiger auf Intensivstation

Salzburg
20.10.2025 10:20
Schwaiger liegt derzeit im Krankenhaus, Edtstadler übernimmt seine Agenden.
Schwaiger liegt derzeit im Krankenhaus, Edtstadler übernimmt seine Agenden.(Bild: Markus Tschepp)

Nach einem Herzinfarkt liegt Salzburgs Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP, 60) auf der Intensivstation. Das Urgestein der heimischen Volkspartei wird dort akut behandelt und sei bestens versorgt. Bereits am 1. Oktober wurde Schwaiger wegen eines akuten Nervenleidens im Spital behandelt ...

0 Kommentare

Landesrat Josef Schwaiger ist am Sonntag nach einem inneren medizinischen Notfall vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden. Nach einem Herzinfarkt befindet er sich auf der Intensivstation.

Edtstadler übernimmt
„Damit sei die bestmögliche medizinische Behandlung gewährleistet. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Wir bitten, die Privatsphäre der Familie zu respektieren“, heißt es aus Schwaigers Büro. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler übernimmt die offizielle Vertretung der Amtsgeschäfte.

Während der Landtagssitzung am 1. Oktober des heurigen Jahres war Schwaiger bereits ausgefallen. Ein Leiden im Gesichtsnerv „Trigeminus“ verursachte derart große Schmerzen, dass der Finanzlandesrat ins Spital musste.

Lesen Sie auch:
Schwaiger musste behandelt werden.
Starke Schmerzen
Landesrat Schwaiger im Krankenhaus behandelt
01.10.2025
Land Salzburg
Landesbudget für das Jahr 2026 mit Sparstift
13.10.2025
Große Einschnitte
Landesbudget 2026: Wieder hohe Neuverschuldung
14.10.2025

Bei der Präsentation des Budgets 2026 vor einer Woche war Schwaiger noch mit Karoline Edtstadler und Marlene Svazek (FPÖ) gemeinsam aufgetreten. Auch die Verhandlungen führte Schwaiger intensiv mit.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Salzburg

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
