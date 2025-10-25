KI als Psychologe: Gefährliche Risiken? Ein Test!

Trixi Gross vom Verein Entlastungszentrum und ihr Mann Wolfgang, der gerade in Ausbildung zum Psychotherapeuten ist, haben es selbst ausprobiert. Trixi hatte von dem Fall in Amerika gehört und war neugierig geworden, was ein KI-Therapeut – in diesem Fall einfach ChatGPT – an Tipps auf Lager hat, wenn man sich psychisch nicht gut fühlt.