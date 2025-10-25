Vorteilswelt
KI als Psychologe: Gefährliche Risiken? Ein Test!

25.10.2025 09:00
Nachdenken und genau schreiben, was man von der KI möchte. Aber eines sollte man sich überlegen: ...
Nachdenken und genau schreiben, was man von der KI möchte. Aber eines sollte man sich überlegen: Ob man sie wirklich als Psychotherapeuten verwenden sollte.

Es ist derzeit in aller Munde. Kann Künstliche Intelligenz den Besuch beim Psychologen ersetzen? In den USA entsetzte ein Fall, in dem sich ein 16-Jähriger das Leben nahm. Die KI hatte ihm anscheinend Tipps gegeben, wie das am besten funktioniert. Kann das auch bei uns passieren?

Trixi Gross vom Verein Entlastungszentrum und ihr Mann Wolfgang, der gerade in Ausbildung zum Psychotherapeuten ist, haben es selbst ausprobiert. Trixi hatte von dem Fall in Amerika gehört und war neugierig geworden, was ein KI-Therapeut – in diesem Fall einfach ChatGPT – an Tipps auf Lager hat, wenn man sich psychisch nicht gut fühlt. 

