Verwirrung um Mängel bei „Neue Eisenstädter“

Keine öffentliche Diskussion

Also doch nicht alles so schlimm bei der „Neuen Eisenstädter“? Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil heißt es dazu, dass man als Aufsichtsbehörde keine öffentliche Diskussion mit dem Revisionsverband führen werde. Der Abschlussbericht zur Sonderprüfung sei jedenfalls an die gesetzlich normierten Stellen gegangen, aktuell laufe die Stellungnahmefrist.