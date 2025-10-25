Zweifache Weltmeisterin wird ORF-Kommentatorin

Ex-Skirennfahrerin Marlies Raich (ehemals Schild) ist künftig als Co-Kommentatorin und Expertin für den ORF tätig. Sie feiert ihr Debüt hinter dem Mikrofon am 23. November beim Slalom in Gurgl, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus in einer Aussendung mit.
„Ich freue mich, wieder mehr und vor allem näher beim Skiweltcup dabei zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich es schaffe, dem TV-Publikum meine Sicht auf den Skiweltcup und die Leistungen der Athletinnen näherzubringen“, wurde sie zitiert. Raich ist u.a. zweifache Weltmeisterin und sicherte sich vier Medaillen bei Olympischen Spielen.
