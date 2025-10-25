Vorteilswelt
Nationalfeiertag 2025

Panzer, Polizei, Präsident: Republik lädt zum Fest

Österreich
25.10.2025 12:17
Das Programm am Nationalfeiertag ist vielfältig und richtet sich an alle, die sich für ...
Das Programm am Nationalfeiertag ist vielfältig und richtet sich an alle, die sich für Sicherheit und Politik in Österreich interessieren (Archivbild oben).(Bild: Groh Klemens)

Am Sonntag feiert Österreich den Nationalfeiertag. Wie gewohnt gibt es wieder etliche Programmpunkte in Wien. Das Bundesheer präsentiert am Heldenplatz seine Fahrzeuge, der Bundespräsident plaudert in der Hofburg mit den Österreichern und am Rathausplatz zeigt die WEGA, was sie draufhat.

Die Feierlichkeiten in Wien starten traditionsgemäß mit der Kranzniederlegung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Sie wird um 9.30 Uhr am Äußeren Burgtor beim Heldenplatz stattfinden. Danach wird auch die Bundesregierung ihren Kranz niederlegen.

Das Bundesheer zeigt, was es kann
Ab 11 Uhr kann man am Heldenplatz die verschiedenen Luftfahrzeuge des Bundesheers in der Luft bestaunen. Danach kommen gepanzerte Fahrzeuge und eine Formation zu Fuß und die neuen Rekruten werden angelobt. Später können die Besucher sogar Fallschirmsprünge beobachten. Das Bundesheer zeigt nicht nur am Heldenplatz, was es kann: Auch Am Hof, beim Burgtheater und auf der Freyung gibt es Stationen. Den Abschluss macht der „Zapfenstreich“ um 17 Uhr.

Programm im Überblick

  • Leistungsshow des Bundesheers am Heldenplatz
    9.00 – 17.00 Uhr: Leistungsschau am Nationalfeiertag (Standorte: Heldenplatz, am Hof, Freyung, Burgtheater)
    9.30 Uhr: Kranzniederlegung des Bundespräsidenten 
    10.00 Uhr: Kranzniederlegung der Bundesregierung
    11.00 Uhr: Überflug und Formation unterschiedlicher Luftfahrzeuge und Marsch der Soldatinnen und Soldaten 
    11.30 Uhr – 12.30 Uhr: Angelobung; im Anschluss Flaggensprung sowie Vorführung am Heldenplatz
    ab 13.00 Uhr: „Wir bewegen Österreich“
    17.00 Uhr: Zapfenstreich 
  • Tag der offenen Tür mit Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei: Von 10 Uhr bis 13.30 Uhr (kostenlos, keine Anmeldung erforderlich)
  • Tag der offenen Tür mit Bundeskanzler Christian Stocker, Ministerin Claudia Plakolm und Staatssekretär Alexander Pröll (alle ÖVP) im Bundeskanzleramt: Von 12 Uhr bis 17 Uhr
  • Tag der offenen Tür im Parlament: Ab 10 Uhr 
  • Rundgänge im Außen- und Finanzministerium: Von 10 bis 16 Uhr; Auch Frauen-, Bildungs- und Justizministerium bieten ein Programm
  • Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz mit 41 Organisationen: 25. und 26. Oktober von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Van der Bellen begrüßt Besucher in der Hofburg
Die Hofburg öffnet um 10 Uhr ihre Türen für die Bevölkerung. Bundespräsident Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer begrüßen die ersten Besucher direkt am Tor. Man kann in der Hofburg etwa das Maria-Theresia-Zimmer besichtigen, das bei offiziellen Anlässen oft genutzt wird.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Bundespräsident Alexander Van der Bellen(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Programm im Bundeskanzleramt
Von 12 bis 17 Uhr können die Österreicher im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzler Christian Stocker plaudern, auch Ministerin Claudia Plakolm wird da sein. Im Gebäude gibt es verschiedene Ausstellungen und einen Informationsstand zur ID Austria.

Mehrere Ministerien öffnen ebenfalls ihre Türen: Rundgänge sind möglich im Außen- und Finanzministerium. Frauen-, Bildungs- und Justizministerium haben ebenfalls Programm.

Tag der Polizei
Das Innenministerium lädt zum „Tag der Polizei“, mittags gibt es ein Konzert der Polizeimusik Niederösterreich am Minoritenplatz. Danach stellen sich verschiedene Polizeieinheiten vor und Tierliebhaber können sich auf den Auftritt der Diensthunde freuen. Den Schluss macht eine gemeinsame Vorführung eines Einsatzes.

Wiener Sicherheitsfest
Am Rathausplatz ist wieder das Wiener Sicherheitsfest. Mehr als 40 Organisationen zeigen, was sie draufhaben. Die Besucher bekommen etwa einen Einblick in die Arbeit mit Rettungshunden und sehen, was die WEGA kann. Das Fest startet schon am 25. Oktober, die erste Vorführung am 26. Oktober beginnt um 11 Uhr.

