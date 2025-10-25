Panzer, Polizei, Präsident: Republik lädt zum Fest

Das Bundesheer zeigt, was es kann

Ab 11 Uhr kann man am Heldenplatz die verschiedenen Luftfahrzeuge des Bundesheers in der Luft bestaunen. Danach kommen gepanzerte Fahrzeuge und eine Formation zu Fuß und die neuen Rekruten werden angelobt. Später können die Besucher sogar Fallschirmsprünge beobachten. Das Bundesheer zeigt nicht nur am Heldenplatz, was es kann: Auch Am Hof, beim Burgtheater und auf der Freyung gibt es Stationen. Den Abschluss macht der „Zapfenstreich“ um 17 Uhr.