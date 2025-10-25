Alles im Blick! Mit der Brille zur Topform

Warum Handball-Goalie Thomas Eichberger mit Sonnenbrille in der Schule unterrichten musste und warum er im Tor der Grazer jetzt lieber mit Spezial-Augengläsern spielt.
„Zweimal hatte ich letzte Saison eine Augapfel-Prellung, musste danach mit Sonnenbrille in der Schule unterrichten, weil ich kein Licht vertragen habe. Das musst du den Schülern auch einmal erklären“, lacht Handball-Goalie Thomas Eichberger, im Brotberuf Lehrer. „Außerdem sind die Kontaktlinsen oft im Spiel verrutscht oder rausgeflogen. Das dann zu richten, kann oft ungemütlich sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.