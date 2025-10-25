Alles im Blick! Mit der Brille zur Topform

„Zweimal hatte ich letzte Saison eine Augapfel-Prellung, musste danach mit Sonnenbrille in der Schule unterrichten, weil ich kein Licht vertragen habe. Das musst du den Schülern auch einmal erklären“, lacht Handball-Goalie Thomas Eichberger, im Brotberuf Lehrer. „Außerdem sind die Kontaktlinsen oft im Spiel verrutscht oder rausgeflogen. Das dann zu richten, kann oft ungemütlich sein.“