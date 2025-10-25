Gerüchteküche brodelt: Keine Tiere für Senioren?

Zwei Wienerinnen wollten ihren Hunden ein neues Zuhause schenken – doch sie wurden abgewiesen. Die Begründung: Die beiden Frauen seien zu alt! Im TierQuartier klärt man auf.
Empörung in der Wiener Tierfreundeszene: Zwei Damen, beide knapp über 60, wollten sich nach längerer Pause wieder einen Hund zulegen. „Ich habe mein ganzes Leben mit Tieren verbracht“, sagt eine der Frauen zur „Krone“. „Jetzt, wo ich wieder Zeit hätte, heißt es plötzlich: Ich bin zu alt!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.