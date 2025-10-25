Gerüchteküche brodelt: Keine Tiere für Senioren?

Empörung in der Wiener Tierfreundeszene: Zwei Damen, beide knapp über 60, wollten sich nach längerer Pause wieder einen Hund zulegen. „Ich habe mein ganzes Leben mit Tieren verbracht“, sagt eine der Frauen zur „Krone“. „Jetzt, wo ich wieder Zeit hätte, heißt es plötzlich: Ich bin zu alt!“