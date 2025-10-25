Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aufregung in Wien

Gerüchteküche brodelt: Keine Tiere für Senioren?

Wien
25.10.2025 06:00
Unter Tierfreunden sorgt ein Gerücht für Aufregung: Ältere Menschen würden keine Tiere bekommen.
Unter Tierfreunden sorgt ein Gerücht für Aufregung: Ältere Menschen würden keine Tiere bekommen.(Bild: Tröster Andreas)

Zwei Wienerinnen wollten ihren Hunden ein neues Zuhause schenken – doch sie wurden abgewiesen. Die Begründung: Die beiden Frauen seien zu alt! Im TierQuartier klärt man auf.

0 Kommentare

Empörung in der Wiener Tierfreundeszene: Zwei Damen, beide knapp über 60, wollten sich nach längerer Pause wieder einen Hund zulegen. „Ich habe mein ganzes Leben mit Tieren verbracht“, sagt eine der Frauen zur „Krone“. „Jetzt, wo ich wieder Zeit hätte, heißt es plötzlich: Ich bin zu alt!“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.398 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
246.770 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
191.607 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Wien
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Aufregung in Wien
Gerüchteküche brodelt: Keine Tiere für Senioren?
Volksoper Wien
Weltflucht mit Superhelden als direkte Kraftquelle
Krone Plus Logo
„Zeitzeuge“ Steffl
Welche Geheimnisse der Stephansdom seit 1945 hütet
Missbrauchsskandal
Dachverband schließt SOS-Kinderdorf Österreich aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf