Doskozil legt sich gegen Ende der Kontrollen quer

Auslöser für die politische Debatte sind vertrauliche Informationen, die aus einer geheimen Sitzung der Sicherheitssprecher der Regierungsparteien an die Öffentlichkeit gedrungen sind – die „Krone“ berichtete. Demnach sei bereits besprochen gewesen, die Grenzkontrollen nicht noch einmal zu verlängern – offensichtlich auf Drängen der NEOS. Im Dezember soll entschieden werden, wie es 2026 weitergeht. Die pinke Fraktion gilt nicht als Befürworter der Grenzkontrollen.