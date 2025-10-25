Die regionale Gans kann’s: Bioqualität aus Kärnten

Jeder Österreicher isst ein Gansl

Die Gansl-Preise sind aufgrund der gestiegenen Kosten für Futter und Energie auch in Kärnten gestiegen. Der Kilopreis für eine konventionelle Gans liegt derzeit bei 17 bis 19 Euro, für eine Biogans muss man bei Bauernhöfen 20 bis 25 Euro hinlegen. „In Österreich werden 120.000 Gansl hergestellt, so isst jeder Österreicher im Schnitt eine Portion Gansl im Jahr“, sagt Gerda Weber von der Wirtschaftskammer. In Restaurants muss man für Ganslmenüs – inklusive Suppe – um die 40 Euro zahlen, aber die Qualität stimmt.