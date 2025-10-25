Koralmbahn: 168.000 Tickets in 24 Stunden verkauft

Vom „Jahrhundertprojekt“ über „ein neues Zeitalter“ bis zu „epochalen Änderungen“: Geht es um die Koralmbahn, sind Superlative nicht weit. Doch sie sind wohl angebracht, wenn man auf die Dimensionen der neuen Strecke zwischen den beiden Bundesländern Kärnten und Steiermark blickt. Der Countdown läuft, heute in 50 Tagen beginnt der reguläre Personenverkehr.