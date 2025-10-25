Letzte Visite: So fand Landarzt endlich Nachfolger

Nach drei Jahrzehnten als Arzt in einer der entlegensten Regionen der Steiermark tritt Ernst Huber mit Jahresende seinen wohlverdienten Ruhestand an. Der passionierte Landarzt, der seine Berufung in St. Gallen im Gesäuse fand, hatte die Hoffnung auf eine Nachfolge schon fast aufgegeben – bis eine ungewöhnliche Idee zum Erfolg führte.
„Sehr geehrte Patientinnen und Patienten! Mit großer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass sich für unsere Ordination eine höchst qualifizierte Nachfolge gefunden hat!“ – In großen Lettern prangt die frohe Botschaft auf einem Zettel an der Eingangstür. Wer die Praxis betritt, spürt sofort die Erleichterung, die in diesen Worten mitschwingt. Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.