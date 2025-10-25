Letzte Visite: So fand Landarzt endlich Nachfolger

„Sehr geehrte Patientinnen und Patienten! Mit großer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass sich für unsere Ordination eine höchst qualifizierte Nachfolge gefunden hat!“ – In großen Lettern prangt die frohe Botschaft auf einem Zettel an der Eingangstür. Wer die Praxis betritt, spürt sofort die Erleichterung, die in diesen Worten mitschwingt. Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg.