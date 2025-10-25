Vorteilswelt
Auto-Explosion in Wien

Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht

Wien
25.10.2025 13:24

Gegen 12 Uhr am Samstag erschütterte ein Knall Wien-Margareten, zwei weitere folgten kurz darauf. Als eine Anrainerin aus dem Fenster sah, stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. Binnen Minuten lag dichter Rauch über der ganzen Straße. Die Polizei forderte die Anrainer auf, die Fenster zu schließen.

0 Kommentare

Die Bilderserie der „Krone“-Leserreporterin zeigt, wie binnen weniger Minuten die ganze Kohlgasse in Wien-Margareten in dichten Rauch gehüllt war. Der Qualm erschwerte die Sicht zunehmend. Laut einer Anrainerin war die Polizei rasch vor Ort und sperrte den Bereich rund um den brennenden Pkw ab.

Die Kohlgasse war binnen Minuten komplett verraucht: 

Ein alter Mercedes ist laut Polizeiinformationen nach einem technischen Defekt in Brand geraten.
Ein alter Mercedes ist laut Polizeiinformationen nach einem technischen Defekt in Brand geraten.(Bild: Leserreporter)
Die Polizei und Feuerwehr war in kürzester Zeit vor Ort.
Die Polizei und Feuerwehr war in kürzester Zeit vor Ort.(Bild: Leserreporter)
Binnen Minuten war die ganze Kohlstraße verraucht.
Binnen Minuten war die ganze Kohlstraße verraucht.(Bild: Leserreporter)

Als die Frau nach der Explosion ans Fenster trat und es öffnete, rief ein Polizist von unten: „Weg da! Fenster zu!“ Der Rauch zog schnell nach oben und reizte laut der Anrainerin beim Atmen stark den Halsbereich.

Kurz nach einem zweiten Knall traf auch die Feuerwehr ein und brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Angaben von Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte ein „technischer Defekt“ den Brand bei dem älteren Mercedes-Modell ausgelöst haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Margareten
Polizei
Loading
Kommentare

