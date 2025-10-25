Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht

Gegen 12 Uhr am Samstag erschütterte ein Knall Wien-Margareten, zwei weitere folgten kurz darauf. Als eine Anrainerin aus dem Fenster sah, stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. Binnen Minuten lag dichter Rauch über der ganzen Straße. Die Polizei forderte die Anrainer auf, die Fenster zu schließen.
Die Bilderserie der „Krone“-Leserreporterin zeigt, wie binnen weniger Minuten die ganze Kohlgasse in Wien-Margareten in dichten Rauch gehüllt war. Der Qualm erschwerte die Sicht zunehmend. Laut einer Anrainerin war die Polizei rasch vor Ort und sperrte den Bereich rund um den brennenden Pkw ab.
Die Kohlgasse war binnen Minuten komplett verraucht:
Als die Frau nach der Explosion ans Fenster trat und es öffnete, rief ein Polizist von unten: „Weg da! Fenster zu!“ Der Rauch zog schnell nach oben und reizte laut der Anrainerin beim Atmen stark den Halsbereich.
Kurz nach einem zweiten Knall traf auch die Feuerwehr ein und brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Angaben von Polizeisprecherin Anna Gutt dürfte ein „technischer Defekt“ den Brand bei dem älteren Mercedes-Modell ausgelöst haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
