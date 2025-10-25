Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht

Gegen 12 Uhr am Samstag erschütterte ein Knall Wien-Margareten, zwei weitere folgten kurz darauf. Als eine Anrainerin aus dem Fenster sah, stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. Binnen Minuten lag dichter Rauch über der ganzen Straße. Die Polizei forderte die Anrainer auf, die Fenster zu schließen.