Braathen emotional: „Das letzte Mal hier …“

Das Comeback ist dem Neo-Brasilianer gelungen und die Vorfreude auf die neue Saison und die Olympischen Spiele ist groß. Allerdings gehe es ihm nicht um den sportlichen Erfolg alleine: „Mein Ziel sind keine Medaillen – ich will inspirieren und zeigen, dass jeder seinem eigenen Glauben folgen kann“, betont Braathen und fügt zum Abschluss hinzu: „So ruhig habe ich mich vor einer Saison überraschenderweise noch nie gefühlt.“