Schicksalsort Sölden?

Braathen emotional: „Das letzte Mal hier …“

Ski Alpin
25.10.2025 12:22
Lucas Pinheiro Braathen freut sich auf den Auftakt in Sölden.
Lucas Pinheiro Braathen freut sich auf den Auftakt in Sölden.(Bild: GEPA)

Vor dem Saisonauftakt der Ski-Herren in Sölden am Sonntag (ab 10 Uhr live im Sportkrone-Ticker) hat Lucas Pinheiro Braathen über die anstehende Saison und seine Ziele gesprochen. Der Riesentorlauf zum Auftakt hat für den Ski-Rennläufer dabei einen besonderen Stellenwert. Denn hier hat er einige Höhepunkte seiner bisherigen Karriere erlebt. Auch im vergangenen Jahr ... 

„Wenn ich zurückblicke, kommen all die Gefühle wieder hoch“, erklärt Braathen gegenüber „SportNews.bz“, vor dem Riesentorlauf in Sölden. Für ihn ist das Rennen weit mehr als der Auftakt in die neue Saison. „Sölden ist mein zweites Zuhause. Das letzte Mal hier war das schönste Rennen meiner Karriere. Es war eine spirituelle Erfahrung“

Vor fünf Jahren feierte er hier seinen ersten Weltcup-Sieg – damals noch unter norwegischer Flagge.

So ruhig wie noch nie
Nach seinem überraschenden Rücktritt kehrte er im vergangenen Winter für Brasilien in den Ski-Zirkus zurück. Wiederum nahm dabei Sölden eine bedeutende Rolle ein. „Vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich das herausforderndste und nervenzerreißendste Rennen vor meiner Brust. Ich musste enorm viel Druck standhalten“, gibt der 25-Jährige zu. 

Das Comeback ist dem Neo-Brasilianer gelungen und die Vorfreude auf die neue Saison und die Olympischen Spiele ist groß. Allerdings gehe es ihm nicht um den sportlichen Erfolg alleine: „Mein Ziel sind keine Medaillen – ich will inspirieren und zeigen, dass jeder seinem eigenen Glauben folgen kann“, betont Braathen und fügt zum Abschluss hinzu: „So ruhig habe ich mich vor einer Saison überraschenderweise noch nie gefühlt.“ 

