Riesentorlauf der Damen in Sölden – ab 9 Uhr LIVE

Hinter Scheib sollen im ÖSV-Team Stephanie Brunner und Katharina Liensberger möglichst weit nach vorne kommen. Brunner erreichte zuletzt beim Weltcup-Finale 2023/24 in Saalbach als Vierte die Top fünf. Aufgrund eines Hämatoms im Oberschenkel musste sie in der Vorbereitung zuletzt zwei Wochen pausieren. „Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo ich jetzt stehe“, sagte die Tirolerin. Dennoch sei sie „bereit für Sölden“. Die Vorarlbergerin Liensberger sucht im Riesentorlauf noch jene Konstanz, die sie im Slalom begleitet. „Wir haben gewusst, dass ich viele Trainingstage brauche, um wieder in den Rhythmus zu kommen und das Gefühl zu kriegen, wie sich der schnelle Schwung anfühlt. Das haben wir in Ushuaia gut umsetzen können“, meinte sie.