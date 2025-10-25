Brand mitten in der Haller Altstadt ausgebrochen

Feueralarm am Samstagvormittag mitten in Hall in Tirol! In einem Altstadthaus brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Verletzte dürfte es zum Glück keine geben.
Gegen 9 Uhr heulten in Hall die Sirenen. Dicke Rauchschwaden drangen aus einem mehrstöckigen Gebäude in der Altstadt. Die Feuerwehren aus Hall, Heiligkreuz und Absam rückten umgehend aus.
Löscheinsatz läuft
„Die Löscharbeiten sind in vollem Gang“, hieß es am späten Vormittag. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.
