Unmut bei Betrieben wegen Anhebung der Ortstaxe

Anhebung kann nicht weitergegeben werden

Kritisiert werden vor allem die Höhe und der Zeitpunkt. Die Anhebung liege weit über dem Verbraucherpreisindex und überflügle sogar den Betrag, den Tirol einhebe. Außerdem hätte man sich eine Übergangsfrist gewünscht. Denn die Verträge mit Reisebüros sowie Reiseveranstaltern für das nächste Jahr seien bereits unter Dach und Fach, eine nachträgliche Änderung nicht möglich. „Das müssen wir jetzt selbst zahlen“, sagt Perner. In Kärnten gebe es hingegen eine Übergangsfrist bis November 2026, in Wien seien bestehende Verträge ausgenommen.