Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bursch schwer verletzt

Böller explodiert: 14-Jähriger verliert Finger

Wien
25.10.2025 14:11
Der Jugendliche wurde durch die Explosion schwer verletzt (Symbolbild).
Der Jugendliche wurde durch die Explosion schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: Fotos 593 - stock.adobe.com)

Noch immer sind es zwei Monate bis Silvester und schon gibt es den ersten schweren Unfall mit Pyrotechnik. In Wien-Hernals endete am Freitag eine Jugendblödelei für einen 14-Jährigen in einem Schockmoment. Ein Böller explodierte in seiner Hand, dadurch wurde ein Finger abgetrennt. 

0 Kommentare

Das Zündeln mit einem Böller hatte für den Burschen schwere Folgen: Als der 14-jährige Syrer einen Knallkörper in einem Park in Wien-Hernals zündete, explodierte der in Österreich verbotene Böller direkt in seiner Hand. Durch die Wucht der Explosion wurde ihm ein Finger abgetrennt.

Jugendlicher zündelte mit verbotenen Böller
Die Berufsrettung Wien leistete vor Ort notfallmedizinische Erste Hilfe, bevor der Jugendliche ins Spital gebracht wurde. Laut eigenen Angaben hatte er den Blitzknallsatz von Bekannten erhalten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Wien.

Polizei spricht Warnung aus
Die Wiener Polizei warnt eindringlich: Unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik, besonders mit illegalen Böllern aus dem Ausland, kann schwere Verletzungen verursachen. Die meisten Unfälle entstehen durch Sorglosigkeit oder falsche Handhabung. Wer gegen das Pyrotechnikgesetz verstößt, riskiert nicht nur strafrechtliche Folgen, sondern auch Verwaltungsstrafen von bis zu 3600 Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 13°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
5° / 13°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
249.707 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.529 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
193.766 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Wien
Bursch schwer verletzt
Böller explodiert: 14-Jähriger verliert Finger
Happy Birthday
Von Smokie zu „Lifelines“: Chris Norman wird 75
Blutende Schnittwunden
Mann zieht Messer und sticht auf Kontrahent ein
Auto-Explosion in Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
Nationalfeiertag 2025
Panzer, Polizei, Präsident: Republik lädt zum Fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf