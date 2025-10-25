Mann zieht Messer und sticht auf Kontrahent ein

Verdächtiger wurde wenig später gestoppt

Dank einer genauen Personenbeschreibung konnte die Exekutive den mutmaßlichen Täter wenig später stoppen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen, ebenfalls aus Marokko stammenden Mann, fanden die Beamten eine unbestimmte Menge Cannabisharz, die sichergestellt wurde. Der Mann gab an, von seinem Kontrahenten während des Streits mit Pfefferspray eingesprüht, aber nicht verletzt worden zu sein.