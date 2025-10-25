Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blutende Schnittwunden

Mann zieht Messer und sticht auf Kontrahent ein

Wien
25.10.2025 13:58
Im Zuge eines Streits stach der 41-Jährige auf seinen 32-jährigen Kontrahenten ein.
Im Zuge eines Streits stach der 41-Jährige auf seinen 32-jährigen Kontrahenten ein.(Bild: LPD Wien)

In Wien-Favoriten eskalierte am Freitagvormittag ein Streit auf offener Straße: Ein 41-Jähriger stach mit einem Messer auf einen 32-Jährigen ein und flüchtete. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, der Tatverdächtige wenig später festgenommen.

0 Kommentare

Der Tatverdächtige soll im Zuge des Streits plötzlich ein Messer gezogen und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer blieb mit blutenden Schnittwunden an Hals und Händen zurück, während der Täter davonrannte. Wiener Beamte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, bevor der 32-jährige Marokkaner ins Spital gebracht wurde.

Verdächtiger wurde wenig später gestoppt
Dank einer genauen Personenbeschreibung konnte die Exekutive den mutmaßlichen Täter wenig später stoppen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen, ebenfalls aus Marokko stammenden Mann, fanden die Beamten eine unbestimmte Menge Cannabisharz, die sichergestellt wurde. Der Mann gab an, von seinem Kontrahenten während des Streits mit Pfefferspray eingesprüht, aber nicht verletzt worden zu sein.

Pfefferspray und Tatwaffen sichergestellt
In der Nähe des Tatorts wurden sowohl das Messer als auch das Pfefferspray als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt. Der 41-Jährige wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt, der 32-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 13°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
5° / 13°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
249.707 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.529 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
193.766 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Wien
Bursch schwer verletzt
Böller explodiert: 14-Jähriger verliert Finger
Happy Birthday
Von Smokie zu „Lifelines“: Chris Norman wird 75
Blutende Schnittwunden
Mann zieht Messer und sticht auf Kontrahent ein
Auto-Explosion in Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
Nationalfeiertag 2025
Panzer, Polizei, Präsident: Republik lädt zum Fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf