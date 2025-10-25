Mann zieht Messer und sticht auf Kontrahent ein

In Wien-Favoriten eskalierte am Freitagvormittag ein Streit auf offener Straße: Ein 41-Jähriger stach mit einem Messer auf einen 32-Jährigen ein und flüchtete. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, der Tatverdächtige wenig später festgenommen.
Der Tatverdächtige soll im Zuge des Streits plötzlich ein Messer gezogen und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer blieb mit blutenden Schnittwunden an Hals und Händen zurück, während der Täter davonrannte. Wiener Beamte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, bevor der 32-jährige Marokkaner ins Spital gebracht wurde.
Verdächtiger wurde wenig später gestoppt
Dank einer genauen Personenbeschreibung konnte die Exekutive den mutmaßlichen Täter wenig später stoppen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen, ebenfalls aus Marokko stammenden Mann, fanden die Beamten eine unbestimmte Menge Cannabisharz, die sichergestellt wurde. Der Mann gab an, von seinem Kontrahenten während des Streits mit Pfefferspray eingesprüht, aber nicht verletzt worden zu sein.
Pfefferspray und Tatwaffen sichergestellt
In der Nähe des Tatorts wurden sowohl das Messer als auch das Pfefferspray als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt. Der 41-Jährige wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt, der 32-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung.
