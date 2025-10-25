Ist Wöginger-Urteil auch bei Klaus Luger möglich?

Der ehemalige Linzer Bürgermeister muss sich am 12. Dezember wegen des Verdachts auf Untreue vor Gericht verantworten. Im Zentrum steht ein Rechtsgutachten, das Klaus Luger für 19.000 Euro in Auftrag gab und das die Auswirkungen der Brucknerhausaffäre – für die der Stadtchef mitverantwortlich war – prüfen sollte. Die „Krone“ bat den Strafrechtsexperten und JKU-Professor Alois Birklbauer um seine Einschätzung zu dem Verfahren.
„Krone“: Klaus Luger wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Untreue angeklagt. Was versteht man darunter genau?
Alois Birklbauer: Die Untreue ist ein sehr kompliziertes Delikt. Dabei geht es um eine große Kompetenzüberschreitung, die zu einem Schaden geführt hat. Der Beschuldigte muss gewusst haben, dass sein Handeln einen Schaden verursacht, und diesen vorsätzlich in Kauf genommen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.