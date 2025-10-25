Ist Wöginger-Urteil auch bei Klaus Luger möglich?

„Krone“: Klaus Luger wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Untreue angeklagt. Was versteht man darunter genau?

Alois Birklbauer: Die Untreue ist ein sehr kompliziertes Delikt. Dabei geht es um eine große Kompetenzüberschreitung, die zu einem Schaden geführt hat. Der Beschuldigte muss gewusst haben, dass sein Handeln einen Schaden verursacht, und diesen vorsätzlich in Kauf genommen haben.