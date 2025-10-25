Italien: Tourist stahl Fundstücke in Pompeji

Nicht der erste Vorfall

Der Tourist erklärte, er habe sie „für seine Sammlung“ mitnehmen und „als Andenken“ behalten wollen. Trotz dieser Erklärung wurde er wegen Diebstahls von Kulturgütern angezeigt. Bereits im August war ein schottischer Tourist angezeigt worden, weil er sechs Steine aus Pompeji als „Souvenir“ in seinem Rucksack versteckt hatte. Er wurde auf frischer Tat ertappt.