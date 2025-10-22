Trump fordert Millionen von eigenem Ministerium

Trump: „Bin derjenige, der die Entscheidung trifft“

Konkret geht es darum, dass Trump zwei Verwaltungsklagen beim Justizministerium eingereicht haben soll. Er fordert Schadenersatz für die Verletzung seiner Rechte. Verwaltungsklagen sind keine Gerichtsverfahren, sondern werden vom Justizministerium geprüft – besonders pikant ist, dass das Ministerium ihm als Präsidenten untersteht. „Es ist interessant, weil ich derjenige bin, der die Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung müsste über meinen Schreibtisch gehen“, sagte Trump. „Es ist sehr seltsam, eine Entscheidung zu treffen, bei der ich mich selbst bezahle.“