Rache für Prozess?

Trump-Gegnerin wegen Hypothekenbetrug angeklagt

Außenpolitik
10.10.2025 10:39

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James geht in die nächste Runde. Die 66-Jährige wurde wegen Hypothekenbetrug angeklagt.

Eine Grand Jury im US-Bundesstaat Virginia, wo vor zwei Wochen bereits der Trump-Gegner und ehemalige FBI-Chef James Comey wegen angeblicher „schwerer Straftaten“ angeklagt worden war, habe die Anklage erhoben, berichtet der US-Sender CNN.

Anklage nach Trump-Beschwerde
Trump hatte sich im September in Onlinediensten beschwert, dass noch keine Ermittlungsverfahren gegen James, Comey und den kalifornischen Senator Adam Schiff eingeleitet worden seien. Kurz darauf erhob die US-Justiz Anklage gegen Comey und leitete Ermittlungen gegen die Demokraten Schiff und James ein.

Lesen Sie auch:
James Comey werden Falschaussage und die Behinderung einer Untersuchung des Kongresses ...
5 Jahre Haft drohen
Trump machte Druck: Ex-FBI-Chef Comey angeklagt
26.09.2025
„Korrupte Personen“
Trump kündigt Klagen gegen weitere Widersacher an
26.09.2025
James vs. Trump
Anklage vor Einzug ins Weiße Haus

Vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hatte die Demokratin James ihn wegen Betrugsvorwürfen angeklagt. Ein Zivilgericht verurteilte Trump daraufhin zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe aber als „übertrieben“ und hob das Urteil im August auf. James kündigte an, in Berufung zu gehen.

Der US-Präsident stellt sämtliche gegen ihn angestrengte Verfahren als politisch motivierte Verfolgung dar, hinter der angeblich die Demokratische Partei und sein Vorgänger Biden stecken. Die Prozesse und Anklagen haben dem Immobilienunternehmer jedoch nicht geschadet.

US-Demokratin Letitia James (66)
US-Demokratin Letitia James (66)(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Trump gewann die Wahl im November 2024 deutlich und zog im Jänner als erster verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein. Im Wahlkampf hatte Trump seinen politischen Gegnern mit Rache gedroht. Im Amt genießt Trump selbst eine weitreichende Immunität.

