Streit um Spesen für Lehrer: Keine Ermittlungen

Für Aufsehen just zu Beginn der Sommerferien sorgte eine Sachverhaltsdarstellung des Landes an die Staatsanwaltschaft: Vier hochrangigen Mitarbeiter der Bildungsdirektion, darunter auch Leiterin Elisabeth Meixner und Stellvertreter Bernhard Just, wurde vorgeworfen, jahrelang den unrechtmäßigen Erstattungen von Reisekosten zugestimmt zu haben – an Lehrer, aber auch an schulfremde Personen, die etwa an Wandertagen teilgenommen haben.