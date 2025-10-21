Vorteilswelt
Brisante Anzeige

Streit um Spesen für Lehrer: Keine Ermittlungen

Steiermark
21.10.2025 18:06
Die steirische Bildungsdirektion in der Grazer Körblergasse
Die steirische Bildungsdirektion in der Grazer Körblergasse

Wurden steirischen Lehrern zu viel Spesen gewährt? Im Sommer tauchten Vorwürfe gegen die Spitze der steirischen Bildungsdirektion auf, die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Nun steht fest: Es gibt kein Ermittlungsverfahren.  

Für Aufsehen just zu Beginn der Sommerferien sorgte eine Sachverhaltsdarstellung des Landes an die Staatsanwaltschaft: Vier hochrangigen Mitarbeiter der Bildungsdirektion, darunter auch Leiterin Elisabeth Meixner und Stellvertreter Bernhard Just, wurde vorgeworfen, jahrelang den unrechtmäßigen Erstattungen von Reisekosten zugestimmt zu haben – an Lehrer, aber auch an schulfremde Personen, die etwa an Wandertagen teilgenommen haben.

Hintergrund war ein jahrelanger behördeninterner Zwist, wie streng diese Spesenregelungen auszulegen seien. Dem zuständigen Landesrat Stefan Hermann war die Anzeige im Sommer merklich unangenehm, rechtlich sei man dazu aber verpflichtet, wenn ein solcher Hinweis eingehe, betonte er.

Bildungslandesrat Stefan Hermann fordert „volle Aufklärung“. 
Reisespesen für Lehrer
Heikel: Land zeigt Spitze der Bildungsdirektion an
22.07.2025

„Wir weisen die Vorwürfe zurück“, sagte Just damals zur „Krone“. Nun gibt es die Bestätigung: Die Staatsanwaltschaft Graz hat kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil kein Anfangsverdacht vorlag, heißt es zur „Krone“.

Steirerkrone
Steiermark

