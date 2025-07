Heikel: Land zeigt Spitze der Bildungsdirektion an

Der darin formulierte Vorwurf: Vier Personen, darunter Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Präsidialleiter Bernhard Just, sollen jahrelang der unrechtmäßigen Erstattungen von Reisekosten zugestimmt haben – an Lehrer (z.B. Religionslehrer, Sonderpädagogen), die zwischen mehreren Schulstandorten pendeln, aber auch – bis Ende 2022 – an schulfremde Personen, die etwa an Wandertagen teilgenommen haben. Zudem soll das Fortbildungsangebot an der Pädagogischen Hochschule so gelegt worden sein, dass Übernachtungen verrechnet werden konnten. Die einzelnen Lehrpersonen trifft keine Schuld, sie haben nicht wissentlich falsch gehandelt, wird im Hermann-Büro betont.