„Eishockey ist für mich ehrlicher als Fußball!“

Happy Birthday, Oliver Pilloni! Der Geschäftsführer des KAC wird am heutigen Mittwoch 60 Jahre alt. Im Geburtstags-Interview spricht er mit der „Krone“ über seine Erfolge, sein Beziehungs-Ende, Grillen als Leidenschaft und auch darüber, in welcher Sportart er sich mit WAC-Boss Dietmar Riegler duelliert hat.