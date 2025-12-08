„Christkindl“ aus Italien in Innsbruck fleißig

„Wollen ein Zeichen setzen und öffnen heuer nicht“

Die Möglichkeit für die Händler, am 8. Dezember offen zu haben, wird jedes Jahr auf’s Neue teils hitzig diskutiert. Einige Geschäfte verzichten bewusst darauf – und tun dies auch kund. So etwa die Trafik bei den Schwazer StadtGalerien. Auf einem Zettel war zu lesen, dass „wir ein Zeichen setzen wollen und unser Geschäft heuer am 8. Dezember nicht öffnen. Besonders in so schwierigen Zeiten wie jetzt wollen auch wir unseren Angestellten ihren Feiertag nicht nehmen, denn sie brauchen diesen zusätzlichen freien Tag in der vorweihnachtlichen Hektik jetzt besonders“.