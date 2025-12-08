Frau (26) von Hund umgerissen und viermal gebissen

Im Krankenhaus behandelt

Plötzlich attackierte der andere Hund die 26-Jährige, riss sie zu Boden und bis sie viermal in die rechte Schulter. Die bis dato unbekannten Besitzer des anderen Hundes verließen daraufhin die Hundewiese, ohne sich um die Frau zu kümmern oder ihre Daten zu hinterlassen. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die im UKH Linz versorgt wurden.