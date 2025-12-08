Frau (26) von Hund umgerissen und viermal gebissen

Schockerlebnis für eine 26-Jährige aus Leonding (OÖ)! Die Frau war mit ihrem Hund auf einer Hundefreilauffläche in ihrer Heimatstadt. Dort war auch ein anderer Vierbeiner. Die beiden Tiere gerieten aneinander – als die Frau eingreifen wollte, wurde sie attackiert.
Die 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund auf einer eingezäunten Hundewiese in Leonding. Kurz nach dem Eintreffen wurde ihr Hund von einem anderen Hund angegriffen. Um ihren zu schützen, ging sie dazwischen.
Im Krankenhaus behandelt
Plötzlich attackierte der andere Hund die 26-Jährige, riss sie zu Boden und bis sie viermal in die rechte Schulter. Die bis dato unbekannten Besitzer des anderen Hundes verließen daraufhin die Hundewiese, ohne sich um die Frau zu kümmern oder ihre Daten zu hinterlassen. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die im UKH Linz versorgt wurden.
