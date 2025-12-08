Mit 96 Jahren noch aktiver Jäger aus Leidenschaft

Auf den Händedruck des 96-Jährigen muss man gefasst sein – da können Fingerknochen schon einmal knirschen. Hereinspaziert bei Hans Schießling, der aus einer Unternehmerfamilie stammt und schon als Siebenjähriger mit dem Vater und drei Brüdern auf die Jagd ging – also schon vor dem Zweiten Weltkrieg!