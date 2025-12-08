Mit 96 Jahren noch aktiver Jäger aus Leidenschaft

Schneezauber in Kärnten
Leserfoto
Hans Schießling ist mit 96 Jahren der vermutlich älteste aktive Jagdpächter Tirols. Der Brixlegger über seine Leidenschaft, warum es nicht um Trophäen geht und was ihn antreibt.
Auf den Händedruck des 96-Jährigen muss man gefasst sein – da können Fingerknochen schon einmal knirschen. Hereinspaziert bei Hans Schießling, der aus einer Unternehmerfamilie stammt und schon als Siebenjähriger mit dem Vater und drei Brüdern auf die Jagd ging – also schon vor dem Zweiten Weltkrieg!
