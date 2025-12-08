Zwei wehrlose Frauen in Vereinslokal missbraucht

Intime Aufnahmen der Opfer geteilt

Passiert seien die Taten im Frühjahr 2024 im Abstand von rund einem Monat. In beiden Fällen waren die Frauen zum Dartspielen in das Lokal gekommen. Und in beiden Fällen soll er zu später Stunde den berauschten Zustand der Opfer für seine Triebe ausgenutzt haben. Nicht nur das: Er machte laut Anklage auch ein intimes Foto und Video von den Frauen und verschickte sie in einer Chat-Gruppe. Einem Bekannten schrieb er dabei: „Magst du auch?“