Wem Wien bald bis zu 116 Euro vom Gehalt abzieht

190 Millionen Euro soll die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags ins tiefrote Wiener Budget einspielen. Das Geld wird für den Wohnbau verwendet von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen bezahlt. Derzeit werden 0,5 Prozent vom Bruttolohn abgezogen. Der Dienstnehmer liefert ebenfalls 0,5 Prozent an die Gemeinde ab. Ab 2026 wird das jeweils 0,75 Prozent sein.