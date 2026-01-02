Bustür verletzt Turnerin: Larissa siegt in Prozess

Beklagtenseite wollte psychiatrisches Gutachten

„Wie soll ein Kind kombinieren, dass es bei der Station eine Stange, die zum Anhalten da ist, loslassen muss“, argumentierte Anwalt Johannes Öhlböck, der das Mädchen im Zivilprozess gegen das Busunternehmen Dr. Richard vertreten hat. Die Beklagtenseite überraschte im Prozess mehrfach mit ihren Aussagen. So seien Larissas Verletzungen ausschließlich durch ihr „ungeschicktes Verhalten“ herbeigeführt worden. Wohlgemerkt in einem völlig überfüllten Bus, in dem sie sich, wie es wohl jeder tun würde, an der Haltestange angehalten hatte. Zuletzt forderte die Beklagtenseite sogar ein psychiatrisches Gutachten des Mädchens, der Antrag wurde letztlich aber zurückgezogen.